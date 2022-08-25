Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray büyük bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Seferovic, Mertens ve Torreira gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü golcü Icardi transferinde de sona geldi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Galatasaray, Mauro Icardi transferini bitirmek konusunda kendisine oldukça güveniyor. Bunun altında yatan sebep ise PSG'nin sportif direktörü Luis Campos'un Burak Elmas döneminde Galatasaray ile işbirliği görüşmeleri yapmış olması.
Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği Icardi için şu anda en büyük engel futbolcunun 10 milyon euroluk yıllık ücreti. Galatasaray ile PSG'nin bu sorunu en kısa zamanda çözüp, orta nokta buluşması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan bomba transfer! Aslan, Icardi'yi renklerine bağlamaya çok yakın - Son Dakika