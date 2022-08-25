Galatasaray'dan bomba transfer! Aslan, Icardi'yi renklerine bağlamaya çok yakın - Son Dakika
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Galatasaray'dan bomba transfer! Aslan, Icardi'yi renklerine bağlamaya çok yakın

25.08.2022 21:23

Galatasaray, Paris Saint-Germain'de top koşturan Mauro Icardi'nin transferinde sona geldi. Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak bakmasının ardından iki kulüp arasında son görüşmelerin yapılması bekleniyor.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray büyük bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Seferovic, Mertens ve Torreira gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü golcü Icardi transferinde de sona geldi.

CAMPOS TRANSFERİN GERÇEKLEŞMESİNDE ROL OYNAYACAK

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Galatasaray, Mauro Icardi transferini bitirmek konusunda kendisine oldukça güveniyor. Bunun altında yatan sebep ise PSG'nin sportif direktörü Luis Campos'un Burak Elmas döneminde Galatasaray ile işbirliği görüşmeleri yapmış olması.

TEK ENGEL ICARDI'NİN YILLIK MAAŞI

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği Icardi için şu anda en büyük engel futbolcunun 10 milyon euroluk yıllık ücreti. Galatasaray ile PSG'nin bu sorunu en kısa zamanda çözüp, orta nokta buluşması bekleniyor.

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SON DAKİKA: Galatasaray'dan bomba transfer! Aslan, Icardi'yi renklerine bağlamaya çok yakın - Son Dakika
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