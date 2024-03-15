Galatasaray, Parker Jackson-Cartwright'i kadrosuna kattı

Ordu'da Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu Başladı

Ordu'da, Türkiye Judo Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu'nun uygulama eğitimi başladı. Yeni Ordu Stadyumu Judo Antrenman Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime 35 kursiyer katıldı. Eğitmenler Mehmet Yılmaz, Gökmen Kaptan ve Hülya Şenyurt tarafından uygulamalı ve teorik çalışma yapılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, kurs ziyaretinde, antrenör adaylarının eğitim süreçlerinde ev sahipliği yaptıklarını belirtti ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'a teşekkür etti.