Galatasaray - Pendikspor maçının VAR'ına İtalyan hakem Daniele Paterna atandı - Son Dakika
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Galatasaray - Pendikspor maçının VAR'ına İtalyan hakem Daniele Paterna atandı

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Galatasaray, Trendyol Süpper Lig'in 33. haftasında Pendikspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşmada VAR hakemi olarak İtalyan hakem Daniele Paterna görev yapacak.

21.04.2024 15:10  Güncelleme: 15:31
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 33. hafta karşılaşmasında RAMS Park'ta Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede görev yapacak VAR hakemi belli oldu.

VAR'A İTALYAN HAKEM

Galatasaray-Pendikspor maçına VAR hakemi olarak İtalyan isim Daniele Paterna atandı. AVAR olarak ise Onur Özütoprak, İbrahim Bozbey ve Koray Gençerler Paterna'ya eşlik edecek.

DÜDÜK TONUSLUOĞLU'NDA

Galatasaray - Pendikspor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

Galatasaray - Pendikspor maçının VAR\'ına İtalyan hakem Daniele Paterna atandı

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Son Dakika Spor Galatasaray - Pendikspor maçının VAR'ına İtalyan hakem Daniele Paterna atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray - Pendikspor maçının VAR'ına İtalyan hakem Daniele Paterna atandı - Son Dakika
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