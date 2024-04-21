Galatasaray - Pendikspor maçının VAR\'ına İtalyan hakem Daniele Paterna atandı

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 33. hafta karşılaşmasında RAMS Park'ta Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede görev yapacak VAR hakemi belli oldu.

VAR'A İTALYAN HAKEM

Galatasaray-Pendikspor maçına VAR hakemi olarak İtalyan isim Daniele Paterna atandı. AVAR olarak ise Onur Özütoprak, İbrahim Bozbey ve Koray Gençerler Paterna'ya eşlik edecek.

DÜDÜK TONUSLUOĞLU'NDA

Galatasaray - Pendikspor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.