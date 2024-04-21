Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 33. hafta karşılaşmasında RAMS Park'ta Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede görev yapacak VAR hakemi belli oldu.
Galatasaray-Pendikspor maçına VAR hakemi olarak İtalyan isim Daniele Paterna atandı. AVAR olarak ise Onur Özütoprak, İbrahim Bozbey ve Koray Gençerler Paterna'ya eşlik edecek.
Galatasaray - Pendikspor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray - Pendikspor maçının VAR'ına İtalyan hakem Daniele Paterna atandı - Son Dakika
Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde mangala turnuvası düzenledi. 212 çocuğun katıldığı turnuvanın yanı sıra Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yüzme yarışmalarında 124 sporcu mücadele etti. Etkinliklere aileler de katılarak müsabakaları izledi ve yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.
Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu'nda Kenyalı sporcular, hem kadınlarda hem de erkeklerde birinci oldu. Yarışa 15 ülkeden bin 154 sporcu katıldı.
Canik Belediyespor Kulübü sporcusu Yiğit Keskin, Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda genç erkek 45 kilogram kategorisinde şampiyon oldu ve Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Londra Maratonu'nda Kenyalı atlet Peres Jepchirchir kadınlar kategorisinde dünya rekoru kırarken, Alexander Munyao erkekler kategorisinde birinci oldu. Maratonun ilginç kostümleri ve yardım kuruluşlarına bağış toplama amacı da dikkat çekti.
Londra Maratonu'nda Kenyalı atlet Peres Jepchirchir kadınlar kategorisinde dünya rekoru kırarken, Alexander Munyao erkekler kategorisinde birinci oldu. Maratonun ilginç kostümleri ve yardım kuruluşlarına bağış toplama amacı da dikkat çekti.
Mangala Turnuvası ve Yüzme Yarışları organizasyonlarına katılan çocuklar, bayram coşkusunu doyasıya yaşadılar ve centilmence performans sergileyerek alkış aldılar. Şehitkamil Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere toplamda 212 çocuk katıldı. Ayrıca, 124 sporcu da Yüzme Yarışları'na katıldı. Ebeveynler, çocuklara moral vermek için alkışlarıyla destek oldular. Organizasyona katılan çocuklara branşa özgü hediyeler verildi.
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