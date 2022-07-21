Galatasaray Portekizli yıldızın peşinde! Sarı kırmızılılar Benfica'nın kanat oyuncusuyla ilgileniyor

Galatasaray, transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Aslan, orta saha transferini çözüme kavuşturduktan hemen sonra hücum bölgesine takviye yapacak.

HEDEF UMARO EMBALO

Galatasaray, Haris Seferovic'in ardından Benfica'nın kanat oyuncusu Umaro Embalo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. O Jogo'nun haberine göre, sarı kırmızılı ekip bu transferi sonuçlandırmak adına girişimlere başladı.

16 GOLE KATKI

Benfica B takımında forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat 31 müsabakada oynama şansı buldu. Genç sağ kanat bu süreçte rakip fileleri 4 kez havalandırırken 12 asist kaydetti.