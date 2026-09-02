Galatasaray, Porto forması giyen Deniz Gül için 10 milyon avro bonservis bedeliyle anlaştı - Son Dakika
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Galatasaray, Porto forması giyen Deniz Gül için 10 milyon avro bonservis bedeliyle anlaştı

Galatasaray, Porto forması giyen Deniz Gül için 10 milyon avro bonservis bedeliyle anlaştı
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Galatasaray, Porto forması giyen 24 yaşındaki Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda Portekiz kulübüyle anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, futbolcu için Porto'ya toplam 10 milyon avro transfer bedeli ödeyecek. Deniz Gül ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandığı, futbolcuya her sezon için net 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

(İSTANBUL) - Galatasaray, Porto forması giyen Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda kulübüyle anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcu için 10 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Deniz Gül'ün transferi için Porto ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Anlaşma kapsamında Porto'ya toplam 10 milyon avro transfer bedeli ödeneceği, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'unun da Portekiz ekibine verileceği belirtildi.

Deniz Gül ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Sözleşmeye göre futbolcuya her sezon için net 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödenecek.

Kaynak: ANKA

Galatasaray, Deniz Gül, Portekiz, Futbol, Porto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Porto forması giyen Deniz Gül için 10 milyon avro bonservis bedeliyle anlaştı - Son Dakika

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