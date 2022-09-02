Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir." - Son Dakika
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Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir."

02.09.2022 00:17
Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir."

Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir.

Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Omar Elabdellaoui, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray: 'Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir.' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir." - Son Dakika
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