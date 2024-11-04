Galatasaray, Promitheas\'ı Ağırlıyor

Spor

Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında Galatasaray, yarın Yunanistan'ın Promitheas takımını konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılıların 2 galibiyet bir mağlubiyetle ikinci basamakta bulunduğu grupta Promitheas ise bir galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor.

Galatasaray, gruptaki ilk maçta rakibini deplasmanda 79-75 yenmişti.