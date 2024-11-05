Galatasaray, Promitheas Patras'ı Yendi

Spor

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Boris Krejic, Paulo Marques, Gvidas Gedvilas

GALATASARAY: Livingston 14, Sadık Emir Kabaca 9, Cummings 7, Blumbergs 8, Palmer 14, Efe Vatan, Izundu 11, Buğrahan Tuncer 10, Delgado 8, Göksenin Köksal 10

PROMİTHEAS PATRAS: Walker 22, Perry 5, Lountzis, Bazinas 3, Williams 10, Lagios, Chrysikopoulos 2, Hernandez 8, Iwundu 14, Karagiannidis 10, Williams

1'İNCİ PERİYOT: 23-20

DEVRE: 47-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-54

Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 4'üncü hafta maçında Galatasaray, evinde Yunanistan ekibi Promitheas Patras'ı 91-74 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray, 3 galibiyete ulaşırken; Promitheas Patras, 3'üncü mağlubiyetini yaşadı.

Promitheas Patras'ta 22 sayı kaydeden Jordan Walker maçın en skorer ismi oldu. Sarı-kırmızılı ekipte 14'er sayı kaydeden Otis Livingston ve James Palmer ise galibiyette önemli rol oynadı.