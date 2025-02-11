Galatasaray Przemyslaw Frankowski'yi Kiraladı

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GALATASARAY, 29 yaşındaki futbolcu Przemyslaw Frankowski ve kulübü Lens ile şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski ve kulübü RC Lens ile oyuncunun 2024-2025 sezonunun kalan kısmı için, şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 900.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyon bedeli 7.000.000 Euro'dur.

Şarta bağlı satın alma opsiyonunun kullanılması halinde, futbolcunun sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olacak ve aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir: 2025-2026 sezonu için 1.700.000 Euro, 2026-2027 sezonu için 1.700.000 Euro, 2027-2028 sezonu için 1.700.000 Euro. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."