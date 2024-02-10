Galatasaray, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'i değiştirmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'i değiştirmedi

Galatasaray, RAMS Başakşehir maçında ilk 11\'i değiştirmedi

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk ettiği maçta teknik direktör Okan Buruk tarafından son 2 lig maçındaki ilk 11'iyle sahaya çıktı. Yeni transfer Derrick Köhn ise yedekler arasında yer aldı. Ayrıca, depremde enkaz altından çıkarılan Galatasaray taraftarı Semih Ege İnci, Mauro Icardi ile seremonide yer aldı. Sol bekte Berkan Kutlu, sağ bekte ise Kaan Ayhan görev yaptı.

10.02.2024 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son 2 lig maçındaki ilk 11'i değiştirmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan mücadeleye Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Güney Güvenç, Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Derrick Köhn, Tete, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius yer aldı.

Tecrübeli teknik adam, ligin 23. haftasında 2-1 kazandıkları Gaziantep FK ve 24. haftasında 2-0 galip geldikleri Yılport Samsunspor mücadelelerinde görevlendirdiği başlangıç kadrosunu bozmadı.

Yeni transfer Köhn kadroda

Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn, maç kadrosunda yer aldı.

Transferin son günlerinde Almanya'nın Hannover 96 takımından transfer edilen 25 yaşındaki sol bek, müsabakaya yedekler arasında başladı.

Semih Ege, Icardi ile seremoniye çıktı

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat 2023'teki depremlerde 155 saat sonra enkazdan çıkarılan 11 yaşındaki Galatasaray taraftarı Semih Ege İnci, Mauro Icardi ile seremoniye çıktı.

Anadolu Ajansının (AA) yaptığı haberde Icardi ile tanışma hayali kurduğunu söyleyen Semih Ege'nin isteği gerçek oldu. Galatasaray Kulübünün İstanbul'a getirdiği minik taraftar, RAMS Başakşehir maçında seremonide Icardi'nin yanında yer aldı.

Beklerde Berkan ve Kaan oynadı

Galatasaray'da sol bekte Berkan Kutlu, sağ bekte ise Kaan Ayhan görev yaptı.

Sağ bek Sacha Boey'in sakatlığı ve sonrasında rekor bedelle Bayern Münih'e satılması sürecinde sağ bekte görev yapan Kaan Ayhan, Başakşehir mücadelesinde de burada oynadı.

Ara transferde takıma dönmesinin ardından sol bekte kullanılan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu da Köhn'ün yedek başladığı müsabakada sol kanadı savundu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Mauro Icardi, Galatasaray, Kaan Ayhan, Başakşehir, Teknik Direktör, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'i değiştirmedi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:37:46. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'i değiştirmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement