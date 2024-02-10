Galatasaray, RAMS Başakşehir maçında ilk 11\'i değiştirmedi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son 2 lig maçındaki ilk 11'i değiştirmedi.
Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan mücadeleye Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Güney Güvenç, Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Derrick Köhn, Tete, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius yer aldı.
Tecrübeli teknik adam, ligin 23. haftasında 2-1 kazandıkları Gaziantep FK ve 24. haftasında 2-0 galip geldikleri Yılport Samsunspor mücadelelerinde görevlendirdiği başlangıç kadrosunu bozmadı.
Yeni transfer Köhn kadroda
Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn, maç kadrosunda yer aldı.
Transferin son günlerinde Almanya'nın Hannover 96 takımından transfer edilen 25 yaşındaki sol bek, müsabakaya yedekler arasında başladı.
Semih Ege, Icardi ile seremoniye çıktı
"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat 2023'teki depremlerde 155 saat sonra enkazdan çıkarılan 11 yaşındaki Galatasaray taraftarı Semih Ege İnci, Mauro Icardi ile seremoniye çıktı.
Anadolu Ajansının (AA) yaptığı haberde Icardi ile tanışma hayali kurduğunu söyleyen Semih Ege'nin isteği gerçek oldu. Galatasaray Kulübünün İstanbul'a getirdiği minik taraftar, RAMS Başakşehir maçında seremonide Icardi'nin yanında yer aldı.
Beklerde Berkan ve Kaan oynadı
Galatasaray'da sol bekte Berkan Kutlu, sağ bekte ise Kaan Ayhan görev yaptı.
Sağ bek Sacha Boey'in sakatlığı ve sonrasında rekor bedelle Bayern Münih'e satılması sürecinde sağ bekte görev yapan Kaan Ayhan, Başakşehir mücadelesinde de burada oynadı.
Ara transferde takıma dönmesinin ardından sol bekte kullanılan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu da Köhn'ün yedek başladığı müsabakada sol kanadı savundu.
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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
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