Galatasaray, RFS karşısında 2-1 önde - Son Dakika
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Galatasaray, RFS karşısında 2-1 önde

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde RFS'ye karşı ilk yarıyı 2-1'lik skorla kapattı.

03.10.2024 21:26
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- UEFA Avrupa Ligi: RFS: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

İSTANBUL - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Letonya ekibi RFS ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında defansın arkasında sarkan Ismail Jakobs'un sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ondoa'dan seken topu defans kornere gönderdi.

11. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Dries Mertens pasını içeriye çevirdi. Burada topu alan Mauro Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

12. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası içi sağ tarafından ortasında penaltı noktasının sol tarafında Mauro Icardi'nin kafa vuruşunda kale önünde bulunan Dries Mertens tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

22. dakikada Gabriel Sara'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Ondoa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

38. dakikada Davinson Sanchez'in kendi yarı alanından havadan uzun pasında defansın arkasında sarkan Yunus Akgün'ün ceza yayının önünde kaleci Ondoa ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

40. dakikada Kouadio'nun pasında ceza sahası içine giren Ikaunieks'in sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Ikaunieks'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Hakemler: Filip Glova, Daniel Polacek, Peter Bednar

RFS: Ondoa, Savanieks, Prenga, Lipuscek, Njie, Marhiev, Panic, Odisharia, Ikaunieks, Kouadio, Ndjiki (Zelenkovs dk. 26)

Yedekler: Steinbors, Vilkovs, Balodis, Osuagwu, Stuglis, Lemajic, Mares, Kigurs, Silagadze

Teknik Direktör: Viktors Morozs

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Yedekler: Batuhan Şen, Atakan Ordu, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Halim Ayaz Yükseloğlu, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Dries Mertens (dk. 12), Yunus Akgün (dk. 38) (Galatasaray), Ikaunieks (dk. 40) Sarı kartlar: Panic (RFS), Yunus Akgün (Galatasaray)

Galatasaray, RFS karşısında 2-1 önde
Kaynak: İHA

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