 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı

Galatasaray, Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçti.

16.01.2024 - 13:34,  Güncelleme: 14:00
Abone Ol

Ara transfer döneminde kadrosuna güçlendirmek isteyen Galatasaray, İskoç ekibi Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı.

GALATASARAY SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMAK İSTİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray, 22 yaşındaki sol beki satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Bu sezon İskoç ekibinin formasıyla 13 maça çıkan milli futbolcu 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı

2022'DE BU YANA İSKOÇYA'DA

Beşiktaş altyapısından çıkan Rıdvan Yılmaz, 2022 yılında Rangers'ın yolunu tutmuştu. Genç futbolcu yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
YORUMLAR (1)
  • Gürhan TUNALI: Boş transfer olur. Galatasaray da iyice körelir... 3 6 Yanıtla

Rıdvan Yılmaz, Rangers, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı - Son Dakika


14:16
Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz
14:12
Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50
Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42
Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:36
Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:34
Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:28
Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var

Son Dakika
14:16 Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz
14:12 Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50 Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42 Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:34 Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:36 Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:28 Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23 Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23 Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi
13:03 Nikahına giden genç, şarampole yuvarlanan araçta can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 14:48:59. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement