Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı

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Ara transfer döneminde kadrosuna güçlendirmek isteyen Galatasaray, İskoç ekibi Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray, 22 yaşındaki sol beki satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Bu sezon İskoç ekibinin formasıyla 13 maça çıkan milli futbolcu 1 asist yapma başarısı gösterdi.
Beşiktaş altyapısından çıkan Rıdvan Yılmaz, 2022 yılında Rangers'ın yolunu tutmuştu. Genç futbolcu yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelmişti.
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