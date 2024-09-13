Galatasaray, Roland Sallai\'yi Transfer Etti

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Galatasaray'ın Alman ekibi Freiburg'dan transferi için anlaşma sağladığı Macar futbolcu Roland Sallai, İstanbul'a geldi.

Transfer döneminin son gününde Galatasaray, kadrosuna Macar futbolcu Roland Sallai'yi kattı. Sarı-kırmızılılar, Alman takımı Freiburg'da forma giyen Sallai'yi İstanbul'a getirdi. 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu ile birlikte Almanya'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Macar futbolcu, çıkış yaptıktan sonra kendisini bekleyen araçla terminalden ayrıldı.

Roland Sallai, kariyerinde Puskas FC, Palermo, APOEL Nicosia ve Freiburg'da forma giydi. Macar futbolcu ayrıca Freiburg ile 163 karşılaşmaya çıktı ve 27 gol, 23 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL