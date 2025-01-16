Salon: Saint-Quentin Arena
Hakemler: Julio Anaya (Panama), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Mihkel Manniste (Estonya)
Saint-Quentin Basket-Ball: Schwartz 7, Traore 18, Pfister 5, Moore 2, Kirkwood 15, Goudou-Sinha 4, Oniangue 17, Robinson 11, Boucaud 7, Olejniczak 4, Silva
Galatasaray: Livingston 12, Sadık Emir Kabaca, Palmer 29, Delgado 6, Göksenin Köksal, Cummings 20, Samet Geyik 5, Izundu 7, Yaman Alişan
1. Periyot: 21-19
Devre: 45-41
3. Periyot: 71-58
Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçında Galatasaray, Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibine deplasmanda 90-79 mağlup oldu.
İki galibiyete ulaşacak ekibin son 16 turuna yükseleceği eşleşmede durum 1-1'e geldi.
Serinin üçüncü maçı 21 Ocak Salı günü saat 20.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Saint-Quentin'e Yenildi - Son Dakika
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