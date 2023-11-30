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Danimarka'da final maçı! İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkaracak senaryo - Son Dakika

Danimarka'da final maçı! İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkaracak senaryo

Devler Ligi'nin 5. haftasında Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, son hafta Danimarka'da final niteliği taşıyan bir maç oynayacak. A Grubu'nda 3. sırada yer alan temsilcimiz, 2. sıradaki Kopenhag'ı yenmesi durumunda gruptan çıkacak.

30.11.2023 - 08:08,  Güncelleme: 08:45
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında 2 farklı geriye düşmesine rağmen Manchester United'la 3-3 berabere kaldı. Kopenhag'ın Bayern Münih ile berabere kalması sonrası grupta 3. sırada kalan temsilcimiz, Danimarka'da gruptan çıkma adına final maçı oynayacak.

GALİBİYET GRUPTAN ÇIKARIR

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grubundan çıkmak için Kopenhag karşısında mutlak 3 puan almak zorunda. Temsilcimiz, Danimarka'da oynanacak mücadeleyi kazanması durumunda Manchester United-Bayern Münih maçının sonucuna bakmadan grubundan çıkacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? Danimarka'ya finale gidiyoruz

İŞTE GRUPTA DİĞER OLASILIKLAR

  • Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda Galatasaray da Kopenhag'ı yenerse yine bir üst tura yükselecek, berabere kalırsa ise İngilizler turlayacak.
  • Galatasaray'ın berabere kalması, Manchester United'ın Bayern karşısında puan kaybetmesi durumunda ise temsilcimiz yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
  • Galatasaray'ın Kopenhag'da yenilmesi, Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda ise Sarı-kırmızılılar Avrupa'ya veda edecek.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Danimarka'da final maçı! İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkaracak senaryo - Son Dakika


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SON DAKİKA: Danimarka'da final maçı! İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkaracak senaryo - Son Dakika
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