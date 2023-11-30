Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında 2 farklı geriye düşmesine rağmen Manchester United'la 3-3 berabere kaldı. Kopenhag'ın Bayern Münih ile berabere kalması sonrası grupta 3. sırada kalan temsilcimiz, Danimarka'da gruptan çıkma adına final maçı oynayacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grubundan çıkmak için Kopenhag karşısında mutlak 3 puan almak zorunda. Temsilcimiz, Danimarka'da oynanacak mücadeleyi kazanması durumunda Manchester United-Bayern Münih maçının sonucuna bakmadan grubundan çıkacak.
Son Dakika › Spor › Danimarka'da final maçı! İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkaracak senaryo - Son Dakika