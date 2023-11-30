Danimarka'da final maçı! İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkaracak senaryo

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi\'nde gruptan nasıl çıkar?

Haklarında 4 ayrı suçtan soruşturma başlatılan Tayyar ve Özlem Öz\'den cevap geldi

1 milyon litre akaryakıta el konuldu

ABD savaş gemilerinin üzerine karabasan gibi çöktüler

Af geliyor, ceza ve zamlar silinecek

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında 2 farklı geriye düşmesine rağmen Manchester United'la 3-3 berabere kaldı. Kopenhag'ın Bayern Münih ile berabere kalması sonrası grupta 3. sırada kalan temsilcimiz, Danimarka'da gruptan çıkma adına final maçı oynayacak.

GALİBİYET GRUPTAN ÇIKARIR

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grubundan çıkmak için Kopenhag karşısında mutlak 3 puan almak zorunda. Temsilcimiz, Danimarka'da oynanacak mücadeleyi kazanması durumunda Manchester United-Bayern Münih maçının sonucuna bakmadan grubundan çıkacak.

İŞTE GRUPTA DİĞER OLASILIKLAR