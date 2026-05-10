Galatasaray Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı
Galatasaray Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı

10.05.2026 02:19
Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan etti, taraftarlar sokağa döküldü.

GALATASARAY, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, Küçükçekmece'de sokağa çıkan taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında evinde konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Küçükçekmece Sefaköy'de sokağa çıkan Galatasaraylı taraftarlar, meşaleler yakıp, havai fişekler atarak şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Yaya ve araçlarıyla şampiyonluğu kutlayan sarı - kırmızılılar, trafiğin de kilitlenmesine sebep oldu. Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Kaynak: DHA

