Galatasaray Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı

Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında evinde konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Küçükçekmece Sefaköy'de sokağa çıkan Galatasaraylı taraftarlar, meşaleler yakıp, havai fişekler atarak şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Yaya ve araçlarıyla şampiyonluğu kutlayan sarı - kırmızılılar, trafiğin de kilitlenmesine sebep oldu. Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.