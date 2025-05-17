Galatasaray, Şampiyonluğu Garantiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Şampiyonluğu Garantiliyor

Galatasaray, Kayserispor'dan 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Maç yarın RAMS Park'ta.

17.05.2025 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın konuk edeceği Bellona Kayserispor'dan 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyecek.

Ligde 33 müsabakada 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray, ligin 36. haftasında yarın RAMS Park'ta Kayserispor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, yarınki karşılaşmada yenilmemesi durumunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

İlk yarıdaki maçın galibi Galatasaray

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, sezonun ilk yarısındaki maçı farklı kazandı.

Galatasaray, ligin 17. haftasında Kayseri'de yapılan maçtan Victor Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 5-1 galip ayrıldı. Kayseri temsilcisinin tek golünü Stephane Bahoken kaydetti.

Son 8 maçını kazandı

Galatasaray, çıktığı son 8 resmi karşılaşmadan galip ayrıldı.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 karşılaşmayı da aldı.

Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u ise 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u ise 3-0 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 25 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Sahasındaki son 16 lig maçını kaybetmedi

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 16 lig maçında mağlup olmadı.

Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 16 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Galatasaray tam kadro

Sarı-kırmızılı ekip, Bellona Kayserispor müsabakasına tam kadro çıkacak.

Şampiyonluğa bir adım uzaklıkta olan Galatasaray'da Kayserispor mücadelesi öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Müsabaka kapalı gişe

Galatasaray-Kayserispor maçı dolu tribünler önünde oynanacak.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, şampiyonluğun ilan edilme ihtimali bulunan karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tüketti.

Yarınki mücadelede kombine bilet ve loca sahiplerinin de büyük oranda tribündeki yerini alması bekleniyor.

Hedef beşinci yıldız

Galatasaray, şampiyonluğa ulaşması durumunda formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanacak.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olarak 25. kez zafer turu atmaya çok yaklaştı. "Cimbom" ligi zirvede tamamlaması durumunda formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde eden ilk takım olacak.

Sezonu çifte kupayla kapatmanın peşinde

Galatasaray, futbolda 2024-2025 sezonunu iki kupa kapatmak istiyor.

Sezona Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-1 yenilerek giren sarı-kırmızılı ekip, devamında çabuk toparladı. Bu hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray, 4 gün sonra ise Süper Lig'de şampiyonluğu garantilemeyi hedefliyor.

Okan Buruk, kişisel müzesine bir kupa daha eklemek istiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 4. kez şampiyon olmaya çok yakın.

Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, son 2 sezonda Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon da ipi önde göğüslemeleri halinde üst üste 3, toplamda da 4. kez zafer yaşayacak.

Süper Lig'de futbolcu (7) ve teknik adamlık (3) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezon da kupa kaldırırsa toplam şampiyonluk sayısını 11'e yükseltecek.

Buruk, şampiyonluğa ulaşmaları halinde Süper Lig tarihinde üst üste 3 kez bunu başaran 4. teknik direktör ünvanını alacak. Okan Buruk, ayrıca Türkiye'de 4 şampiyonluk yaşayan 3. teknik adam olarak kayıtlara geçecek.

Okan Buruk, Türkiye Kupası'nı ise futbolculuk kariyerinde 5, teknik adam olarak ise 2 kez kaldırdı. Toplamda şampiyonluk sayısını 7'ye taşıyan Buruk, kupada da en fazla kazanan isim konumunda.

Okan Buruk, Türk teknik adamların şampiyonluk geleneğini sürdürmenin peşinde

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunan Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk, Türk teknik adamların şampiyon olma geleneğini devam ettirdi.

2007-2008 sezonunda Cevat Güler yönetimindeki Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla başlayan süreçte son 17 yıl üst üste Türk teknik adamlar şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı ekibin yarın en az 1 puan alması durumunda Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 18 sezona çıkacak.

Altı futbolcu ilk kez şampiyonluk sevinci tadacak

Galatasaray, yarın şampiyonluğu garantilerse kadrosundaki 6 futbolcu ilk kez bu mutluluğu yaşayacak.

Sarı-kırmızılı ekibin şu anda kadrosunda bulunan ve Süper Lig'de süre alan 27 futbolcudan 21'i kariyerlerinde daha önce bir lig organizasyonunda şampiyonluk gördü. Kadroda yer alan ve ligde süre bulan 6 futbolcu ilk kez şampiyon apoleti takmaya hazırlanıyor.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Senegalli sol bek Ismail Jakobs, milli futbolcu Eren Elmalı, Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, milli hücum oyuncusu Ahmed Kutucu ve genç kanat oyuncusu Berat Luş, daha önce en üst düzey bir lig organizasyonunda şampiyonluk görmedi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Kayserispor, Galatasaray, istanbul, Kayseri, Bellona, Futbol, Oyun, Oyun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Şampiyonluğu Garantiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyun oynarken sabitlenmeyen kale direği başına düştü, çift görmeye başladı Oyun oynarken sabitlenmeyen kale direği başına düştü, çift görmeye başladı
Acun Ilıcalı’ya 2 milyar liralık müjde Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
16 Mayıs “Ulusal Erişilebilirlik Günü“ ilan edildi 16 Mayıs "Ulusal Erişilebilirlik Günü" ilan edildi
Bomba iddia Zinedine Zidane Fenerbahçe’ye geliyor Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
Hudutsuz Sevda dizisinde başrol veda etti Hudutsuz Sevda dizisinde başrol veda etti
İstanbul’daki zirve sürerken Trump’tan yeni açıklama: Putin ile en kısa sürede görüşeceğim İstanbul'daki zirve sürerken Trump'tan yeni açıklama: Putin ile en kısa sürede görüşeceğim
Kocasının kendisini aldattığı kadını cadde ortasında darbetti Kocasının kendisini aldattığı kadını cadde ortasında darbetti
Kazada hayatını kaybeden arkadaşının başında böyle bekledi Kazada hayatını kaybeden arkadaşının başında böyle bekledi
Bakan Fidan ve ABD’li mevkidaşı arasında samimi sohbet Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet
Cenk Tosun Fenerbahçe defterini kapattı Cenk Tosun Fenerbahçe defterini kapattı
Devlet hastanesinin bahçesinde husumetlisini vurdu Devlet hastanesinin bahçesinde husumetlisini vurdu

10:15
Deprem ile yüzleşen İstanbul’da Güngören Belediyesi’nden akıl almaz karar
Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akıl almaz karar
10:02
Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
08:19
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler
Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
08:04
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
02:04
İsrail, Gazze’de kalıcı işgal için harekete geçti
İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti
12:56
Simge Sağın’ın en zor günü Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor
12:45
Justin Bieber, Diddy mağdurlarından mı Menajeri iddialara yanıt verdi
Justin Bieber, Diddy mağdurlarından mı? Menajeri iddialara yanıt verdi
12:35
İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili Ukrayna’dan ilk açıklama: Koşulsuz ateşkese hazırız
İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Koşulsuz ateşkese hazırız
12:15
Çanakkale’de Boşanma Aşamasındaki Kadın Vurularak Öldürüldü
Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Vurularak Öldürüldü
12:12
Nedeni de belli Trendyol 1. Lig’de VAR kalkıyor
Nedeni de belli! Trendyol 1. Lig'de VAR kalkıyor
12:11
Körfez turu Trump’ın cebini doldurdu ABD’nin kazancı çok büyük
Körfez turu Trump'ın cebini doldurdu! ABD'nin kazancı çok büyük
11:56
’’Suudi Arabistan’da kalacak mısınız’’ sorusuna Fatih Terim’den net yanıt
''Suudi Arabistan'da kalacak mısınız?'' sorusuna Fatih Terim'den net yanıt
11:45
Diyarbakır’da Kürt Dil Bayramı’na özel şiirli kaldırımlar
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar
11:44
Zehra Güneş’in sarayı Her detayı ağızları açık bıraktı
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 10:45:27. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Şampiyonluğu Garantiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.