Galatasaray Şampiyonluğu İlan Etti

GALATASARAY, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray evinde Hesap.com Antalyaspor'u konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Çağdaş Altay yönetti. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ile Bilal Gölen yaptı.

Ev sahibi Galatasaray mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Hesap.com Antalyaspor ise; Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Lautaro Giannetti, Hüseyin Türkmen, Kenneth Paal, Dario Saric, Jesper Ceesay, Abdülkadir Ömür, Soner Dikmen, Doğukan Sinik, Samuel Ballet ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın başında topla daha fazla oynayan taraf Galatasaray oldu. 17'nci dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazından havalandırdığı topu arka direkte göğsüyle önüne alan Victor Osimhen'in dar bir açıdan attığı şut yerden sekerek yan ağlarda kaldı. 29'uncu dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan sağ ayağıyla içeri çevirdiği topa ceza sahası içinde Roland Sallai kafayla vurdu fakat meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'de kaldı. 31'inci dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Abdullah Yiğiter boşa çıkınca topu Roland Sallai kontrol etti. Bu oyuncunun sol ayağıyla vuruşunu Bünyamin Balcı sağ direk dibinden çıkardı. 45+3'üncü dakikada Hesap.com Antalyaspor öne geçti. Bünyamin Balcı'nın sağdan ön direğe ortasına kafayla dokunan Soner Dikmen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1. Karşılaşmanın 45+6'ncı dakikasında soldan Abdülkerim Bardakcı'nın içeri ortasında savunmada Lautaro Giannetti ters dokundu ve top üst direkten oyun alanına geri döndü. Karşılaşmanın ilk yarısını Hesap.com Antalyaspor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya Galatasaray değişikliklerle başladı. 56'ncı dakikada Galatasaray'ın beraberlik golü geldi. Soldan Noa Lang'ın sağ ayağıyla arka direğe ortasında Barış Alper Yılmaz topu kafayla kale önüne doğru indirdi. Gelen topu Mario Lemina kafayla tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. Hesap.com Antalyaspor, 62'nci dakikada tekrar öne geçti. Ceza yayının hemen solundan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Soner Dikmen'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2. Galatasaray, 64'üncü dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Victor Osimhen, Jesper Ceesay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay beyaz noktayı gösterdi. 66'ncı dakikada topun başına geçen Victor Osimhen, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı noktalara yolladı: 2-2. Galatasaray, 77'nci dakikada Noa Lang'ın uzaktan sert şutuyla gole yaklaştı fakat kaleci Abdullah Yiğiter, sert gelen topu göğsüyle çıkardı. 88'İnci dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Eren Elmalı'nın yayın gerisinden sert şutunda kaleci Abdullah Yiğiter topu sektirdi. Topu takip eden Noa Lang, soldan dar bir açıdan topu içeri havalandırdı. Gelen topa Victor Osimhen topuğuyla dokundu ve savunmaya çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2. Mücadelenin 90+5'inci dakikasında Mauro Icardi, soldan taşıdığı topun ardından rakiplerini geçip içeri yerden çevirdiği meşin yuvarlağı Kaan Ayhan tamamladı: 4-2. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.