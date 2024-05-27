Galatasaray Şampiyonluğu İstanbul'a Getirdi - Son Dakika
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Galatasaray Şampiyonluğu İstanbul'a Getirdi

Galatasaray Şampiyonluğu İstanbul\'a Getirdi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak İstanbul'a döndü. Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek lider tamamlayan Galatasaray, 24. şampiyonluğunu elde etti. Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, havalimanında açıklamalarda bulunarak taraftarlara teşekkür etti. Futbolcular, coşkuyla karşılanarak Florya Metin Oktay Tesisleri'ne hareket etti.

27.05.2024 02:37
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Takımı İstanbul'a geldi.

Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek sezonu en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider tamamladı.

Üst üste 2, toplamda da 24. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, Konya'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a ulaştı. Başkan Dursun Özbek, yöneticiler, teknik direktör Okan Buruk ve ekibi ile futbolcular, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıktı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek, "Bu gece çok mutluyuz. Bir hafta gecikmeyle de olsa şampiyonluğumuzu kutlamaya başladık. Bütün taraftarlarıma bu şampiyonluğun hayırlı olmasını, önümüzdeki sene de 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için hazırlıklı olmalarını istiyorum. Çok güzel bir geceydi, iyi bir maç oynadık. Taraftarlarımızı ve Galatasaray'ı sevenleri mutluluğa boğduğumuz için de sevinçliyiz. Şampiyonluğu doya doya kutlasınlar, İstanbul'u sarı-kırmızıya boyasınlar." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Okan Buruk ise şampiyonluktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Üst üste ikinci şampiyonluğumuz. Rekorlar kırarak şampiyon olduk. 102 puanla şampiyonluğu yaşadık. Çok uzun bir süre emek verdik. Bizim için hem ligde hem Avrupa'da önemli bir seneydi. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız, yönetim kurulumuz onlar bize çok büyük destek verdi. Oyuncularımız saha içerisinde ellerinden geleni yaptı ve çok önemli bir başarı elde ettik. Rekorlar kırdılar. 17 maçlık galibiyet serisi yakaladık. Gol kralı Mauro Icardi oldu. Onu da tebrik ediyorum." diye konuştu.

Havalimanından coşkuyla ayrılan futbolcular, kendilerini bekleyen otobüsle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne hareket etti.

Kaynak: AA

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