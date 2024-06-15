Galatasaray Şampiyonluğunu Evine Yansıttı - Son Dakika
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Galatasaray Şampiyonluğunu Evine Yansıttı

Giresun'da yaşayan Mustafa Bayraktar, Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyon olmasının ardından oturduğu binayı sarı ve kırmızı renklere boyattı. Bayraktar, binanın duvarlarına Galatasaray logosunu ve 4 yıldızını da yapmayı ihmal etmedi. Galatasaray sevdasını çocuklarına da taşıyan Bayraktar, oğlunun adını Hagi koydu ve Galatasaray'dan imzalı forma istedi.

15.06.2024 10:57
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Giresun'da yaşayan ve çocukluktan beri Galatasaray taraftarı olan Mustafa Bayraktar (45), Galatasaray'ın Süper Lig'de 24. kez şampiyon olmasının ardından oturduğu binayı sarı ve kırmızı renklere boyattı. Mahalle sakinlerinin ve sokaktan geçenlerin ilgisini çeken evin önünde bazı taraftarlar da önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Giresun Yenimahalle'de yaşayan Mustafa Bayraktar, Galatasaray'ın Süper Lig'de 24. kez şampiyon olması ve takımına olan sevgisi nedeniyle 5 katlı binayı 60 kilo boya kullanarak sarı ve kırmızı renklere boyattı. Bayraktar, ayrıca binanın duvarlarına Galatasaray logosunu ve 4 yıldızını da yapmayı ihmal etmedi.

"Binada oturanların hepsi Galatasaraylı"

Galatasaray şampiyon olduğu için evini sarı-kırmızıya boyattığını belirten Bayraktar, "Galatasaray sevdam kendimi bildim bileli var. Bu nedenle oturduğum binayı tutkunu olduğum sarı ve kırmızı renklere boyattım. Sarı ve kırmızı renk artık kanıma işlemiş. Bina bir aile apartmanı olunca boyatmakta bir sorun yaşamadım. Binada oturanların hepsi de Galatasaraylı. Galatasaray'ın maçı olunca hepsi benim eve gelirler. Ama hiç biri benim kadar fanatik değil. Bu yüzden binayı kendi imkanlarımla kendi emeğimle tek başıma boyadım. Aslında daha önce de boyamışlığım var, bu kadar değil. Yalnız zamanla kaybolmuştu. Yeniden boyamak için Galatasaray'ın şampiyon olmasını bekliyordum. Yavaş yavaş tam şampiyonluğa denk getirdim ve şampiyon olduğu anda son fırçayı vurdum. Binanın tamamına sarı-kırmızı 60 kilo boya harcadım" dedi.

Oğlunun adını Hagi koydu

Galatasaray sevdasını çocuklarına da taşıdığını anlatan Bayraktar, "Çocuğum olursa Galatasaray'da oynamış iz bırakan futbolcuların isimlerini vermeyi düşünüyordum ama uzun yıllar çocuğum olmadı. Evlendikten 10 yıl sonra biri erkek, ikisi kız üçüzlerim oldu. Ben de oğlumun adını Galatasaray'ın unutulmaz oyuncusu Hagi'nin adını verdim ama nüfusa Hacı olarak kaydedildi biz yine de Hagi olarak çağırıyoruz" diye konuştu.

Formasını giymeyi hayal ettiği Galatasaray'dan imzalı forma istedi

Galatasaray'ın son yıllardaki bütün kadrosunu ezbere bilen Hacı ise, "Ben de doğuştan Galatasaray taraftarıyım. Son yıllardaki bütün kadrolarını ezbere biliyorum. Kendim de iyi bir futbolcu olmak istiyorum ve bunun için futbol okuluna gideceğim. Sol ayağımı iyi kullanıyorum. Santrfor veya sol kanatta iyi oynayan biriyim. Gelecekte bir Galatasaray forması giymek hayalimdir. Buradan hemşerimiz olan Galatasaray Başkanı'ndan ben ve kardeşlerim için imzalı forma istiyorum. Bu beni ve ailemi çok mutlu edecektir" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Şampiyonluğunu Evine Yansıttı - Son Dakika

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