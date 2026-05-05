Galatasaray Samsunspor\'a 4-1 Yenildi

Galatasaray, Samsunspor maçıyla bu sezon ikinci kez kalesinde 4 gol gördü.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu maç öncesinde ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunan Aslan, kalesini gole kapatamadı.
Bu sezon ligde ilk kez 4 gol gören Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde de Süper Lig'deki en farklı mağlubiyetini yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda İngiliz ekibi Liverpool'a da 4-0'lık skorla kaybetmişti. - İSTANBUL
