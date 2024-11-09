Galatasaray, Samsunspor ile karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Samsunspor ile karşılaşıyor

Galatasaray, Süper Lig'de lider konumda, yarın Samsunspor ile mücadele edecek. Icardi sakat.

09.11.2024 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın en yakın takipçisi Samsunspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan bölümde yenilgi yaşamayan tek takım olan sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, topladığı 28 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi.

Karadeniz temsilcisi ise çıktığı 11 müsabakada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, puan tablosunda 25 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Icardi ve Kaan forma giyemeyecek

Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile tecrübeli oyuncusu Kaan Ayhan, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham müsabakasında ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Icardi, uzun süre sahaya çıkamayacak. Sarı kart cezalısı durumundaki Kaan da Samsunspor'a karşı mücadele edemeyecek.

Sakatlığını atlatan sol bek Ismail Jakobs ise teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Samsunspor maçıyla sahalara dönecek.

Davinson Sanchez sınırda

Sarı-kırmızılıların savunmadaki lideri Davinson Sanchez, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde geride kalan bölümde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Kolombiyalı stoper, Samsunspor mücadelesinde kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Son 12 maçta yenilmedi

Galatasaray, çıktığı son 12 resmi müsabakada mağlup olmadı.

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Tottenham müsabakasına kadar 8 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.

Bu mücadeleye kadar Süper Lig'de 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Avrupa'da ise 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Süper Lig'de istatistiklerde de lider

Galatasaray, Süper Lig'in en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda.

Ligde geride kalan 10 müsabakada 29 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, 19 takım arasında en golcü ekip olarak dikkati çekiyor. Rakiplerine 9 gol izni veren "Cimbom" takipçilerinden Fenerbahçe ile ligin en az gol yiyen 2 ekibinden biri oldu.

Osimhen durdurulamıyor

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen formuyla dikkati çekiyor.

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan 25 yaşındaki santrfor, son 5 resmi müsabakanın 4'ünde gol sevinci yaşadı. Osimhen, söz konusu maçlarda toplamda 6 kez ağları havalandırdı.

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçın tamamında fileleri sarsan Victor Osimhen, Kasımpaşa'ya 2, Onvo Antalyaspor ve Beşiktaş'a ise birer gol attı.

Osimhen, Mauro Icardi'nin yokluğunda Galatasaray'ın en önemli gol ayağı olacak.

Yunus Akgün göz dolduruyor

Galatasaray altyapısından çıkan kanat oyuncusu Yunus Akgün, performansıyla beğeni topluyor.

Yunus, bu sezon sol kanattaki performansıyla sarı-kırmızılı ekibin iyi gidişatında başrol oynayan futbolculardan oldu.

Çıktığı son 10 resmi müsabakanın 6'sında fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunu hissettirmiyor.

Yunus, Süper Lig'de 10 maçta 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 müsabakada 4 olmak üzere toplamda 6 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Victor Osimhen, Mauro Icardi, Galatasaray, Galatasaray, Kaan Ayhan, Samsunspor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Samsunspor ile karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:30 Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
07:17 Metiner’in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu Metiner'in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu
00:35 Enes Güran duruşma biterken Nevzat’a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz Enes Güran duruşma biterken Nevzat'a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz
00:17 Mahmut Abbas’ın Filistin teklifine Trump’tan yanıt: Dört gözle bekliyorum Mahmut Abbas'ın Filistin teklifine Trump'tan yanıt: Dört gözle bekliyorum
22:16 Ünlü firma Türkiye’deki modellerini geri çağırdı Ünlü firma Türkiye'deki modellerini geri çağırdı
11:32 Roket fırlatıcısı ile insanlara hava fişek atan Darth Vader kostümlü adam panik yaratttı Roket fırlatıcısı ile insanlara hava fişek atan Darth Vader kostümlü adam panik yaratttı
11:25 Avusturya’da kuş gribi alarmı verildi Avusturya'da kuş gribi alarmı verildi
11:22 Parkta aşk acısı çeken gence nasihat veren polis: Sen dolandırılıyordun Parkta aşk acısı çeken gence nasihat veren polis: Sen dolandırılıyordun
11:20 AZ Alkmaar maçında oyuna giren Mert Hakan Yandaş’ın istatistikleri saç baş yoldurdu AZ Alkmaar maçında oyuna giren Mert Hakan Yandaş'ın istatistikleri saç baş yoldurdu
11:18 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
11:00 Anne, iki çocuğunu öldürüp cansız bedenleriyle iki hafta yaşadı Anne, iki çocuğunu öldürüp cansız bedenleriyle iki hafta yaşadı
10:53 İtalya Başbakanı Meloni’nin Elon Musk paylaşımı ülkeyi karıştırdı İtalya Başbakanı Meloni'nin Elon Musk paylaşımı ülkeyi karıştırdı
10:36 Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini yükseltti Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini yükseltti
10:32 Yeni keşfedilen 700 yıllık mezarda Kalpleri çıkarılarak kurban edilmiş 76 çocuk iskeleti bulundu Yeni keşfedilen 700 yıllık mezarda Kalpleri çıkarılarak kurban edilmiş 76 çocuk iskeleti bulundu
10:32 Dubai çikolatası baklava ve fıstığı vurdu Dubai çikolatası baklava ve fıstığı vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 09:43:29. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Samsunspor ile karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.