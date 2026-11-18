Galatasaray, Samsunspor karşılaşması öncesi Kemerburgaz'da antrenman yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, 21 Kasım Cumartesi saat 16.00'da Samsunspor'u ağırlayacağı Süper Lig maçı öncesi Kemerburgaz'da antrenman yaptı. Okan Buruk yönetimindeki idmanda dinamik ısınmanın ardından 8'e 2 pas çalışması ve çift kale maç yapıldı.
GALATASARAY, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Samsunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?