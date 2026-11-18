GALATASARAY, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Samsunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarına devam edecek.