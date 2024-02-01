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Galatasaray, Samsunspor maçı için Samsun'a geldi - Son Dakika
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Galatasaray, Samsunspor maçı için Samsun'a geldi

Galatasaray, Samsunspor maçı için Samsun\'a geldi

Galatasaray kafilesi, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun'a geldi. Sarı-kırmızılı futbolcular, havalimanında taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı ve bir hayranları olan kas hastası Rana Rabia Ölez'in formasını imzaladı. Takım daha sonra kamp yapacakları otele hareket etti.

01.02.2024 18:49
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Galatasaray kafilesi, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun'a geldi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Samsun- Çarşamba Havalimanı'na geldi. 12 yıl sonra Samsun'a gelen Galatasaraylı futbolcuları havalimanında çok sayıda taraftar meşalelerle karşıladı. Samsun'a gelen sarı-kırmızılı futbolcular havalimanında bekleyen kas hastası 14 yaşındaki Rana Rabia Ölez'in formasını imzaladı. Daha sonra futbolcular ile teknik heyet kamp yapacakları otele hareket etti.

Kaynak: DHA

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