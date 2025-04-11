Galatasaray, Samsunspor'u 2-0 Mağlup Etti

- Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 0 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
SAMSUN - Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
47. dakikada Yunus'un ara pasında defansın arkasına sarkan Osimhen'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2
60. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Sara'nın vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarıya gitti.
63. dakikada sol taraftan Osimhen, topu çalımlarla getirip ardından pasını Sara'ya aktardı. Sara'nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
81. dakikada sağ taraftan Zeki'nin ortasına iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top direğin üzerinden dışarıya gitti.
Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Emin Tuğral, Candaş Elbil
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Ali Tarkan dk. 90+1), Lubo Satka, Yunus Emre Çift (Soner Gönül dk. 90), Rick van Drongelen, Flavien Tait (Soner Aydoğdu dk. 77), Olivier Ntcham, Arbnor Muja (Kingsley Schindler dk. 77), Carlo Holse, Emre Kılınç (Muhammet Ali Özbaskıcı dk. 90), Marius Mouandilmadji
Yedekler: Halil Yerel, Taha Tosun, Nanu, Bedirhan Çetin, Dimata
Teknik Direktör: Thomas Reis
Galatasaray: Fernando Muslera, Sallai (Ismail Jakobs dk. 83), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira (Berkan Kutlu dk. 87), Mario Lemina, Yunus Akgün (Ahmed Kutucu dk. 82), Gabriel Sara (Dries Martens dk. 83), Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen (Alvaro Morata dk. 74)
Yedekler: Günay Güvenç, Carlos Cuesta, Metahan Baltacı, Eyüp Aydın, Yusuf Demir
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Yunus Akgün (dk. 14), Victor Osimhen (dk. 47) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Olivier Ntcham, Rick van Drongelen (Samsunspor), Eren Elmalı, Gabriel Sara, Roland Sallai, Ismail Jakobs (Galatasaray)
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