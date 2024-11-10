Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 Yendi

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(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig 'de 12. hafta maçında Galatasaray sahasında ağırladığı Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanı aldı.

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Arena Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetti.

Galatasaray karşılaşmanın ilk yarısını golcü futbolcusu Victor Osimhem'in 3. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Samsunspor Olivier Ntcham'ın 50. dakikada penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. Galatasaray'da bir kez daha sahneye çıkan Victor Osimhen 55. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Dakikalar 85'i gösterirken Michy Batshuayi bulduğu pozisyonu değerlendirerek topu Samsunspor ağlarıyla buluşturdu. Galatasaray bu golle 3-1 öne geçti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Samsunspor'da Youssef Ait Bennasser 90+3'te penaltıdan attığı golle skoru 3-2'ye getirdi. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Galatasaray 3 puanı hanesine yazdırdı.