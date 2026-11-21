Galatasaray, Samsunspor'u ilk yarıda Torreira'nın 4. dakika golüyle 1-0 geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Samsunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Torreira 4. dakikada Batrakov'un serbest atışında Singo'nun dokunduğu topu altıpas içinden filelere gönderdi; Samsunspor 42. dakikada Sekongo'nun vuruşunu Uğurcan Çakır kornere çeldi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Osman Gökhan Bilir
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Batrakov, Deniz Gül
Samsunspor: Bilal Bayazıt, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Watt, Sekongo, Ohlenschlaeger, Coulibaly, Sousa, Bayo
Gol: Dk. 4 Torreira (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 33 Mendes (Samsunspor), Dk. 33 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Galatasaray-Samsunspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
4. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ çağrazdan Batrakov'un kullandığı serbest atışta arka direkte Singo'nun dokunduğu top, Torreira'nın önünde kaldı. Uruguaylı oyuncu, altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
42. dakikada Samsunspor gole çok yaklaştı. Coulibaly'nin sağdan ortasında Yunus Akgün'ün arka direkte kafayla uzaklaştırmak istediği top, altıpasın içinde Sekongo'nun önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Galatasaray, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
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