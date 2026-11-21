Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Osman Gökhan Bilir

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Batrakov, Deniz Gül

Samsunspor: Bilal Bayazıt, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Watt, Sekongo, Ohlenschlaeger, Coulibaly, Sousa, Bayo

Gol: Dk. 4 Torreira (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 33 Mendes (Samsunspor), Dk. 33 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Galatasaray-Samsunspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ çağrazdan Batrakov'un kullandığı serbest atışta arka direkte Singo'nun dokunduğu top, Torreira'nın önünde kaldı. Uruguaylı oyuncu, altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

42. dakikada Samsunspor gole çok yaklaştı. Coulibaly'nin sağdan ortasında Yunus Akgün'ün arka direkte kafayla uzaklaştırmak istediği top, altıpasın içinde Sekongo'nun önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Galatasaray, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.