Galatasaray, Şansalan'ı etik kurula şikayet edecek! VAR kayıtları da istenecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 2-1 yenen Galatasaray, Okan Buruk'a kırmızı kart gösteren hakem Ali Şansalan hakkında etik kurula şikayet başvurusu yapacak. Kulüp, koridordaki konuşmaların paylaşılmasını ve TFF'den hakem raporlarıyla VAR kayıtlarını talep etti.
Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk'a kırmızı kart gösteren hakem Ali Şansalan'ı etik kuruluna şikayet edecek.
Süper Lig'in 12'nci haftasında Galatasaray, Samsunspor'u 2-1 mağlup etmiş, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, maç sonrasında elini sıkmadığı gerekçesiyle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a kırmızı kart göstermişti. Okan Buruk, gördüğü kırmızı kartın ardından şaşkınlığını gizleyememişti. Sarı-kırmızılı kulüp, maçın hakemi Ali Şansalan'ı etik kuruluna şikayet edecek. Şikayet dilekçesinde, soyunma odası koridoruna giderken yaşanan tüm konuşmaların kurulla paylaşılması istenecek.
Galatasaray aynı zamanda; hakem raporları, VAR kayıtları ve hakem telsiz kayıtlarının da paylaşılmasını Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talep etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?