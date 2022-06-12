Galatasaray seçiminde oy sayma işlemi başladı - Son Dakika
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Galatasaray seçiminde oy sayma işlemi başladı

12.06.2022 00:58
Galatasaray seçiminde oy sayma işlemi başladı

Galatasaray Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı ve oy sayımına geçildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı ve oy sayımına geçildi. Seçimde toplam 4 bin 459 sarı-kırmızılı üye oy kullandı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 15.00 itibarıyla sona erdi ve oy sayımına geçildi. Oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan 24 sandık, görevliler tarafından sayım için Tevfik Fikret Salonu'na getirildi.

Genel kurulda oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyeden 4 bin 459'unun sandığa gelerek oylarını kullandığı açıklandı. - İSTANBUL

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Galatasaray'da oy verme işlemi başladı Galatasaray'da oy verme işlemi başladı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray seçiminde oy sayma işlemi başladı - Son Dakika

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