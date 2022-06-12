Galatasaray Spor Kulübü 'nün Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 15.00 itibarıyla sona erdi ve oy sayımına geçildi. Oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan 24 sandık, görevliler tarafından sayım için Tevfik Fikret Salonu'na getirildi.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray seçiminde oy sayma işlemi başladı - Son Dakika

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