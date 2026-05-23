Galatasaray Seçiminde Oy Verme Başladı

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Toplantısı'nda oy verme işlemi başladı.
Galatasaray Spor Kulübü'nde olağan seçim toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde devam ediyor. Genel kurulda oy verme işlemi başladı.
Seçimde yaklaşık 10 bin sarı-kırmızılı üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Olağan seçim toplantısında toplam 12 sandık bulunuyor. Genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek.
Başkan Dursun Özbek, 1 numaralı sandıkta oyunu verecek. - İSTANBUL
