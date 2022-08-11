Galatasaray, Victor Nelsson'un halefini belirledi! Gündemde Andreas Hanche-Olsen var

Ali Babacan'dan çok konuşulacak erken seçim iddiası! Tarih bile verdi

Galatasaray, Marcao'nun ardından Victor Nelsson'u da Sevilla'ya satmaya hazırlanıyor. Bu bölgeyi doldurmak için çalışmalara hemen başlayan sarı-kırmızılıların gündemine Andreas Hanche-Olsen girdi.

TRANSFER 2.5 MİLYON EUROYA BİTEBİLİR

Sözcü'nün haberine göre, Belçika ekibi Gent ile kontratı Haziran 2023'te sona erecek 25 yaşındaki Norveçli oyuncunun transferinin 2-2,5 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle bitirilmesi planlanıyor.

NELSSON'A 20 MİLYON EUROYA YAKIN TEKLİF

Fredrik Midtsjö'nün menajerlik şirketinin oyuncusu olan Hanche-Olsen'in 700 bin euro maaşı kabul ettiği belirtiliyor. Öte yandan İngiliz ekibi Fulham'ın da Nelsson için devreye girdiği ve 20 milyon euro'ya yakın bir teklif yapmaya hazırlandığı ileri sürüldü.