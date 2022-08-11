Galatasaray, Victor Nelsson'un halefini belirledi! Gündemde Andreas Hanche-Olsen var - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Victor Nelsson'un halefini belirledi! Gündemde Andreas Hanche-Olsen var

11.08.2022 21:30

Sevilla'nın ısrarla istediği Victor Nelsson'un ayrılması durumunda Galatasaray, defansta oluşan boşluğu Norveçli stoper Andreas Hanche-Olsen ile dolduracak.

Galatasaray, Marcao'nun ardından Victor Nelsson'u da Sevilla'ya satmaya hazırlanıyor. Bu bölgeyi doldurmak için çalışmalara hemen başlayan sarı-kırmızılıların gündemine Andreas Hanche-Olsen girdi.

TRANSFER 2.5 MİLYON EUROYA BİTEBİLİR

Sözcü'nün haberine göre, Belçika ekibi Gent ile kontratı Haziran 2023'te sona erecek 25 yaşındaki Norveçli oyuncunun transferinin 2-2,5 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle bitirilmesi planlanıyor.

NELSSON'A 20 MİLYON EUROYA YAKIN TEKLİF

Fredrik Midtsjö'nün menajerlik şirketinin oyuncusu olan Hanche-Olsen'in 700 bin euro maaşı kabul ettiği belirtiliyor. Öte yandan İngiliz ekibi Fulham'ın da Nelsson için devreye girdiği ve 20 milyon euro'ya yakın bir teklif yapmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

YORUMLAR
500
Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Victor Nelsson'un halefini belirledi! Gündemde Andreas Hanche-Olsen var - Son Dakika


Son Dakika
21:30 Galatasaray, Victor Nelsson'un halefini belirledi! Gündemde Andreas Hanche-Olsen var
20:34 Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı iddia! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızına imza attırıyor
20:16 Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıs çırılçıplak spor yaparken görüntülendi
20:06 Erkek çocuklara taciz iddiası silahlı kavgaya dönüştü! Yaralılar var
20:02 Ukrayna'ya 26 ülkeden 1,55 milyar dolarlık askeri yardım sözü
19:34 Almanya'da eğlence parkı faciası! Onlarca yaralı var
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad'la görüşecek mi? Bakan Mevlüt Çavuşoğlu cevapladı
21:18 Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açtı! Ev hapsine çarptırıldı
19:14 İslami Dayanışma Oyunları'nda Katarlı sporcudan skandal hareket! Türk voleybolculara 'kafa kesme' işareti yaptı
19:58 6'lı masa ortakları Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 21:42:34. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Victor Nelsson'un halefini belirledi! Gündemde Andreas Hanche-Olsen var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement