Galatasaray sezonun son maçında Antalya deplasmanında - Son Dakika
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Galatasaray sezonun son maçında Antalya deplasmanında

19.05.2022 12:17
Galatasaray sezonun son maçında Antalya deplasmanında

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyetle topladığı 51 puanla 11. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyetle aldığı 58 puanla 7. sırada bulunuyor.

52. RANDEVU

Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 51 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılarda 31 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 13 müsabakada ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 100 golüne, Antalyaspor 46 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazanmıştı.

DEPLASMANDA 4 GALİBİYET ALDI

Galatasaray ligde bu sezon 18 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Aslan 19 kez gol sevinci yaşarken, kalesini 29 gole kapatamadı. Cimbom dış sahada son olarak Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi ve 0-0 berabere kaldı.

YASİN KOL YÖNETECEK

Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Furkan Aksuoğlu olacak.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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Kaynak: İHA

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