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Galatasaray, Sivas'a coşkulu bir şekilde karşılandı - Son Dakika
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Galatasaray, Sivas'a coşkulu bir şekilde karşılandı

Galatasaray kafilesi, yarın oynayacağı Sivasspor karşılaşması için Sivas'a geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar havalimanında çiçekler ve meşalelerle futbolcuları karşıladı. Takım otobüsüne binen kafile, konaklayacakları otele geçti. Sivasspor-Galatasaray maçı yarın saat 17.00'de başlayacak.

Galatasaray, Sivas\'a coşkulu bir şekilde karşılandı
10.01.2024 - 17:19,
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Galatasaray kafilesi, yarın oynayacağı Sivasspor karşılaşması için Sivas'a geldi. Kafileyi sarı-kırmızılı taraftarlar havalimanında coşkulu bir şekilde karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında yarın Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, Sivas'a geldi. Uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup Galatasaray taraftarı çiçekler ve meşalelerle karşıladı.

Taraftarlar, futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk'a sevgi gösterisinde bulundu. Tezahürat eden taraftarlar futbolculara da yoğun ilgi gösterdi. Daha sonra güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen sarı-kırmızılı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

Sivasspor-Galatasaray müsabakası, Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 17.00'da başlayacak. - SİVAS

Kaynak: İHA
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