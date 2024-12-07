Galatasaray Sivas'a Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Sivas'a Geldi

Galatasaray Sivas\'a Geldi

Galatasaray, Sivasspor maçına hazırlanmak için Sivas'a ulaştı, taraftarlar coşkuyla karşıladı.

07.12.2024 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, Sivas'a geldi. Kafileyi sarı-kırmızı taraftarlar havalimanında coşkulu bir şekilde karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Sivasspor'a konuk olacak lider Galatasaray, Sivas'a ulaştı. İstanbul'dan uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Galatasaray taraftarları çiçekler ve meşalelerle karşıladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Daha sonra güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik ekip, havalimanından tezahüratlarla ayrılarak konaklayacağı otele geçti. - SİVAS

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Sivasspor, Magazin, Futbol, sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Sivas'a Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:34 İran da Esad’ı gözden çıkardı Muhaliflere artık “terörist“ demiyorlar İran da Esad'ı gözden çıkardı! Muhaliflere artık "terörist" demiyorlar
16:47 Muhalifler Şam’da Başkentin güneyine ilk adım atıldı Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı
16:31 Doha’da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor Bu sefer ipler Türkiye’nin elinde Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde
16:23 Babacan’dan net tavır: Yüzde 5’lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz
14:49 Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’e büyük ayıp Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
22:30 ’Yenidoğan Çetesi’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı
22:21 Başkent Şam’a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı Başkent Şam'a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı
21:58 ABD kararını verdi: Tiktok’un yasaklanması artık an meselesi ABD kararını verdi: Tiktok'un yasaklanması artık an meselesi
21:48 Adana Demirspor’a 3 puan silme cezası Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası
21:45 En yakın müttefiki de sırt çevirdi Esad artık yalnız En yakın müttefiki de sırt çevirdi! Esad artık yalnız
21:18 ’Esad kaçtı’ iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran’a gitti 'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti
21:10 Bu kez Türk medyasına konuştu Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar Bu kez Türk medyasına konuştu! Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar
20:54 Film gibi olay Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı Film gibi olay! Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı
20:51 Bakan Fidan, Doha’da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü Bakan Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 18:04:38. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Sivas'a Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.