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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, Sivas'a geldi. Kafileyi sarı-kırmızı taraftarlar havalimanında coşkulu bir şekilde karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Sivasspor'a konuk olacak lider Galatasaray, Sivas'a ulaştı. İstanbul'dan uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Galatasaray taraftarları çiçekler ve meşalelerle karşıladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Daha sonra güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik ekip, havalimanından tezahüratlarla ayrılarak konaklayacağı otele geçti. - SİVAS