Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 6 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 6 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u 6-1 mağlup etti. Maçta Hakim Ziyech ve Dries Mertens'in attığı gollerle Galatasaray galibiyete ulaştı.

05.05.2024 21:58
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- Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 6 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 6-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Mertens'in caza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak az farkla üstten kornere gitti.

53. dakikada Köhn'ün sol taraftan içeriye çevirdiği topta Ziyech'in savunmayı geçerek sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

54. dakikada Tungunboev'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Manaj'ın ön direkte kafayla içeri çevirdiği topu Caner Osmanpaşa arka direkte tamamladı. 2-1

59. dakikada Mertens'in sağ taraftan ortasında Icardi'nin altı pas çizgisi üzerinden vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

60. dakikada Hakim Ziyech'in ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören alandan sert vuruşunda top sol üst köşeden ağlarla buluştu. 4-1

70. dakikada Charisis'in ara pasında topla buluşan Manaj'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR'dan gelen uyarıyı dinleyen hakem Arda Kardeşler, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

73. dakikada Barış Alper'in pasında topla buluşan Icardi, kafayla pasını geriye çıkardı. Pozisyonu iyi takip eden Mertens'in sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 5-1

85. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Icardi'nin penaltı noktasına yakın bir yerden vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlarla buluştu. 6-1

Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Serkan Olguncan

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson (Sanchez dk. 74), Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira (Vinicius dk. 82), Kerem Demirbay (Berkan Kutlu dk. 74), Ziyech (dk. 82), Mertens (Kerem Aktürkoğlu dk. 74), Barış Alper Yılmaz, Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Zaha, Ndombele, Aurier

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Kerem Atakan Kesgin dk. 78), Poungouras (Caner Osmanpaşa dk. 46), Appindangoye Camara, Uğur Çiftçi, Charisis, İbrahim Akdağ (Caktas dk. 77), Bartuğ Elmaz (Turgunboev dk. 46), Koita, Manaj

Yedekler: Nikolic, N'Jie, Emrah Başsan, Kvet, Emre Gökay, Menig

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Hakim Ziyech (dk. 11 ve 60), Dries Mertens (dk. 38 ve 73), Mauro Icardi (dk. 59 ve 85) (Galatasaray) Caner Osmanpaşa (dk. 54) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Uğur Çiftçi, Camara, Manaj (Sivasspor)

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 6 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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