Galatasaray SK Futbol Direktörü Cenk Ergün İstanbul Bilgi Üniversitesi\'nde öğrencilerle buluştu

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İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte Galatasaray SK Futbol Direktörü Cenk Ergün öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrencilerle bir araya gelen Ergün, futbol yönetimi, teknolojinin entegrasyonu, transfer stratejileri, finansal sürdürülebilirlik ve genç yeteneklerin korunması gibi çeşitli konular üzerine deneyimlerini ve düşüncelerini paylaştı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Ergün, futbolun konvansiyonel alanlarına teknolojinin entegre edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Spor sektöründe kariyer yapmayı düşünen öğrencilerin teknolojiyi iş akışlarına dahil etmelerinin gerekliliğine dikkati çeken Ergün, "Eskiden oyuncu transferleri video kaset ve CD'lerle yapılıyordu, ancak bugün dijital platformlar ve yapay zekayla analizler yapıldıktan sonra transferler gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

Ergün, sporcu sözleşmelerinin içeriğindeki değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Eskiden Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) iki sayfalık sözleşme formatı varken, yeni düzenlemelerle sözleşmeler onlarca sayfaya kadar genişletildi. İletişim sağlamak temel işiniz. Yenilikleri takip ederek en iyi uygulama örneklerinin peşinde olmalısınız ve dünyada olup biteni iyi gözlemlemelisiniz." değerlendirmesinde bulundu.