Çilek Galatasaray'da! İşte Mauro Icardi transferinin şartları - Son Dakika
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Çilek Galatasaray'da! İşte Mauro Icardi transferinin şartları

07.09.2022 17:46

Galatasaray, resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlarla 29 yaşındaki Mauro Icardi transferini duyurmuştu. Aslan, Arjantinli yıldız futbolcuyu 1 yıllığına kadrosuna katarken transferin şartları da belli oldu.

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray, Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi'yi renklerine bağladı. Sarı-kırmızılıların yaptığı dev transferin detayları ortaya çıktı.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Sporx'in L'Equipe'den aktardığı habere göre, 29 yaşındaki futbolcunun kiralık transfer için anlaşma sağladığı ve sözleşmede satın alma opsiyonunun yer almadığı belirtildi.

GECE İSTANBUL'A GELİYOR

Arjantinli golcünün 8.2 milyon euroluk yıllık ücretinin yüzde 60'lık kısmının Fransız devi tarafından karşılanacağı aktarıldı. Mauro Icardi, bu gece 00.00 sularında transfer sürecini tamamlamak adına İstanbul'a inecek.

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Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çilek Galatasaray'da! İşte Mauro Icardi transferinin şartları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çilek Galatasaray'da! İşte Mauro Icardi transferinin şartları - Son Dakika
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