Transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray, Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi'yi renklerine bağladı. Sarı-kırmızılıların yaptığı dev transferin detayları ortaya çıktı.
Sporx'in L'Equipe'den aktardığı habere göre, 29 yaşındaki futbolcunun kiralık transfer için anlaşma sağladığı ve sözleşmede satın alma opsiyonunun yer almadığı belirtildi.
Arjantinli golcünün 8.2 milyon euroluk yıllık ücretinin yüzde 60'lık kısmının Fransız devi tarafından karşılanacağı aktarıldı. Mauro Icardi, bu gece 00.00 sularında transfer sürecini tamamlamak adına İstanbul'a inecek.
Son Dakika › Spor › Çilek Galatasaray'da! İşte Mauro Icardi transferinin şartları - Son Dakika