Galatasaray, Sparta Prag ile UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Sparta Prag ile UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacak

Galatasaray, Sparta Prag ile UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Exxen platformundan yayımlanacak ve İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Galatasaray, son 10 resmi maçını kazanarak iyi bir form grafiği sergiliyor. Ancak, Sparta Prag'da da 3 futbolcu cezalı olduğu için eksik kadro ile sahaya çıkacak.

21.02.2024 09:17  Güncelleme: 09:17
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, Exxen platformundan yayımlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.

Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı.

Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

"Kupa 2"ye play-off turundan dahil olan Galatasaray, Sparta Prag ile sahasında oynadığı ilk maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, yarın rakibi karşısında kazanması ve berabere kalması durumunda son 16 turuna yükselecek.

Son 10 resmi maçını kazandı

Galatasaray, son 10 resmi müsabakasından galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 16. haftasından ertelenen EMS Yapı Sivasspor maçını 11 Ocak'ta oynadı. Galatasaray, 1-1 berabere biten bu müsabakadan sonra yaptığı 7 lig maçından galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, bu süreçte Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maç ile Avrupa Ligi'nde yaptığı bir karşılaşmayı da kazandı.

Nelsson, Aurier ve Ziyech yok

Galatasaray'da Sparta Prag ile oynanan ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Nelsson yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan yeni transfer Serge Aurier ile Hakim Ziyech, maçın kadrosunda yer alamayacak.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan yeni transfer Derrick Köhn ile genç futbolcu Eyüp Aydın da maçta görev yapamayacak.

Sparta Prag'da 3 eksik

Sparta Prag'da da 3 futbolcu cezaları nedeniyle yarınki maçın kadrosunda bulunamayacak.

Çekya temsilcisinde ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı hale gelen Matej Rynes ile sarı kart cezalıları Ladislav Krejci ve Veljko Birmancevic, maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

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