Galatasaray, Sparta Prag karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Sparta Prag karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

Galatasaray, Sparta Prag karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Çekya temsilcisi Sparta Prag karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Kerem Demirbay'ın golüyle öne geçen Galatasaray, soyunma odasına üstün gitti.

15.02.2024 21:41  Güncelleme: 21:43
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Stat: RAMS Park

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo (İspanya)

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Nelsson, Berkan Kutlu, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Sorensen, Krejci, Preciado, Kairinen, Laçi, Rynes, Karabec, Birmancevic, Kuchta

Gol: Dk. 19 Kerem Demirbay (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 41 Laçi (Sparta Prag)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Çekya temsilcisi Sparta Prag karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İlk dakikada Kuchta'nın soldan ortasında Laçi'nin ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

6. dakikada sol korner çizgisi direği yakınında Kerem Demirbay'ın hatalı pası sonucunda Nelsson'dan önce araya girerek topu kapan Birmancevic'in çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada Galatasaray öne geçti. Icardi'nin pasıyla topla buluşan Kerem Demirbay, önündeki boş alanı iyi değerlendirerek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kerem'in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Vindahl'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

33. dakikada Mertens'in ceza yayının sağından şutunda kaleci Vindahl'ın çeldiği top penaltı noktası civarındaki Torreira'ya geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada Sparta Prag gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Birmancevic, pasını daha uygun durumdaki Kuchta'ya verdi. Bu oyuncunun altıpasın gerisinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

44. dakikada Birmancevic'in yaklaşık 30 metreden, cepheden yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'nın solundan auta çıktı.

Galatasaray, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Sparta Prag karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı - Son Dakika

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