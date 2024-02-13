Galatasaray, Sparta Prag maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Sparta Prag maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Sparta Prag maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı. Antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması ve taktik çalışması aşamalarından oluştu. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Sparta Prag maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

13.02.2024 13:32
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Sparta Prag maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: DHA

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