Galatasaray Spor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı - Son Dakika
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Galatasaray Spor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı

Galatasaray Spor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı Başkanı Oral Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Alp Yalman tarafından verilen mazbatalar, RAMS Park'ta gerçekleştirilen törende takdim edildi. Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, sandığın önemine vurgu yaparak emeği geçenlere teşekkür etti. Yılmaz ise sarı-kırmızılı kulübe yakışır şekilde çalışacaklarını belirtti.

04.04.2024 20:35  Güncelleme: 20:36
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Galatasaray Spor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı Başkanı Oral Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre RAMS Park'ta gerçekleştirilen törende mazbatalar, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve sarı-kırmızılıların 29. başkanı Alp Yalman tarafından verildi.

Yardımlaşma sandığının Galatasaray Kulübü için çok önemli bir kuruluş olduğuna dikkati çeken Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Spor kulüpleri içinde Galatasaray dışında sosyal anlamda oyunculara, taraftarlara ve üyelere şevk verecek bir kurum olmadığını ifade eden Özbek, şunları kaydetti:

"Belki bundan sonra bu faaliyetlerimizi görerek diğer kulüpler de kuracaklardır. Diğer taraftan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak her zaman sandığın yanında yer aldım. Ben de sandığın bir üyesiyim. Onlara desteği hiçbir zaman esirgemedik. Ben Oral abiye yeni yönetimiyle beraber bundan sonraki dönemde de başarılar diliyorum. İnşallah güzel faaliyetlerine her zaman destek olacağız."

Galatasaray Spor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı Başkanı Oral Yılmaz da çok mutlu bir gün yaşadıklarını, sarı-kırmızılı kulübe yakışır şekilde çalışmak için uğraştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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