Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, orta ve şut çalışmayla sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray, orta ve şut çalıştı - Son Dakika

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