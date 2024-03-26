Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan Şeffaflık Çağrısı

Manisa'da Abartı Egzoz ve Yüksek Ses Denetimlerinde 691 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen abartı egzoz ve yüksek ses denetimlerinde, 2 bin 107 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 315 araç ve sürücüye toplam 691 bin 89 TL idari para cezası kesildi ve 51 araç trafikten men edildi.