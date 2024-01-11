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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, yarın basın toplantısı düzenleyecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan hakem skandalları ve son dönemde gelişen olaylarla ilgili yarın saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir." denildi.
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