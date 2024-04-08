Galatasaray, Süper Kupa maçının ardından taraftarların yoğun ilgisiyle stattan ayrıldı

Galatasaray, Süper Kupa maçının ardından tarafların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileri arasında stattan ayrıldı.
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı. Galatasaray'ın Icardi'nin ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçtiği maçın 4. dakikasında Fenerbahçe sahadan çekildi. Daha sonrasında ise maç tatil edildi. Türk futboluna damga vuran maçın ardından sahada takım olarak çift kale maç yapan Galatasaray takımı, daha sonrasında ise takım otobüsüne binerek stattan ayrıldı.
Galatasaray, taraftarların yoğun ilgisiyle stattan ayrıldı
Galatasaray kafilesi stattan ayrılırken sarı-kırmızılı taraftarlar futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk'a yoğun ilgi gösterdi. Taraftarların en çok ilgi gösterdiği isim ise takımın yıldız futbolcusu Mauro Icardi oldu.
Takım otobüsüyle stattan ayrılan Galatasaray kafilesi, havaalanına hareket etti. - ŞANLIURFA
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından tatil edilen Süper Kupa maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Timur, futboldaki gerginliğin bitmesi ve şeffaflığın ön planda olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nu birçok kez istifaya çağırdıklarını belirtti. Ayrıca sosyal medya paylaşımları hakkında yapılanmanın araştırılması gerektiğini söyledi ve gerginliğin azaltılması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.
Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği Süper Kupa maçı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Galatasaray AŞ Başkanvekili Erden Timur, sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç'un olağanüstü genel kurulda söylediği "Her gece yatarken bizi düşün." sözlerine ilişkin konuştu. Muhabirin, Ali Koç'un sözleriyle ilgili "Rahat uyuyor musunuz?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Timur, "Çok rahat uyuyorum." dedi.
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