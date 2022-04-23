Galatasaray, Süper Lig'de yarın Altay'a konuk olacak - Son Dakika
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Galatasaray, Süper Lig'de yarın Altay'a konuk olacak

23.04.2022 11:38
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Altay'a konuk olacak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 44 puan elde etti.

Ligde küme düşme hattında bulunan Altay ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan topladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere bitmişti.

Deplasman karnesi kötü

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda kötü bir performans ortaya koydu.

Sarı-kırmızılı takım, dış sahada çıktığı 16 maçın sadece 3'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 8'ini yitirdi.

Galatasaray, deplasmandaki son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Feghouli forma giyemeyecek

Galatasaray'da tedavisine devam edilen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Altay maçında forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Marcao, Ryan Babel ve Emre Kılınç da yarın kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında görev alamayacak.

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Denizli, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Süper Lig'de yarın Altay'a konuk olacak - Son Dakika


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