Galatasaray şut çalıştı - Son Dakika
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Galatasaray şut çalıştı

13.10.2022 13:34
Galatasaray şut çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ayak tenisinin ardından şut çalışmasıyla sona erdi.Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Kayseri'ye hareket edecek.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Kayserispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray şut çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray şut çalıştı - Son Dakika
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