Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ayak tenisinin ardından şut çalışmasıyla sona erdi.Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Kayseri'ye hareket edecek.

Kaynak: DHA

Kayserispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray şut çalıştı - Son Dakika

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