Galatasaray taraftarından Victor Osimhen\'e özel koreografi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.
Galatasaraylı taraftarlar, zorlu Liverpool mücadelesi öncesi Victor Osimhen'e özel bir koreografi hazırlığı yaptı. Taraftarlar, sarı-kırmızılı takımın yıldız ismi Victor Osimhen'e moral ve motivasyon vermek amacıyla dev maç öncesi kale arkası tribününde Osimhen'e özel koreografi gerçekleştirecek. Liverpool ile oynanan ilk maçı hatırlatan taraftarlar, 90 dakika destek motivasyonunu birbirlerine aşılıyor.
Victor Osimhen, Juventus maçında attığı golle Avrupa'da 13 gole ulaşarak Galatasaray'ın Avrupa kupalarında en çok gol atan yabancısı olmuştu.
