Galatasaray taraftarını kahreden haber - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
16.01.2026 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yaptığı teklif Inter tarafından reddedildi. İtalyan kulübü, 20-25 milyon euronun altında bir bonservis bedelini kabul etmeyeceğini Galatasaray'a bildirdi.

Galatasaray'ın milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için yaptığı girişim sonuçsuz kaldı. Inter cephesi, bonservis beklentisini net şekilde ortaya koydu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Inter, Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray'dan gelen teklifi geri çevirdi. İtalyan kulübünün, yıldız futbolcu için belirlediği bonservis bedelinde geri adım atmadığı ifade edildi.

Galatasaray taraftarını kahreden haber

INTER'DEN NET MESAJ

Inter'in, Hakan Çalhanoğlu için 20-25 milyon euronun altında bir teklifi kesin olarak değerlendirmeye almayacağı bu durumun da Galatasaray yönetimine resmen iletildiği öğrenildi.

GALATASARAY'DA PLANLAR DEĞİŞEBİLİR

Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılıların Hakan Çalhanoğlu transferinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Yönetimin, Inter'in talebini karşılayıp karşılamayacağı ya da alternatif isimlere yönelip yönelmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray taraftarını kahreden haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ali çakmak ali çakmak:
    güzel haber, 32 yasındaki adamı istemiyoruz. 0 0 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    ALMAYIN GINA GELDİ....ZATEN YAŞ DA İLERLEMİŞ... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Aile yıkıldı Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Fenerbahçe’de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi Fenerbahçe'de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
Üvey annesini öldüren firari, yakalanıp, teslim edildiği cezaevinde yaşamına son verdi Üvey annesini öldüren firari, yakalanıp, teslim edildiği cezaevinde yaşamına son verdi

10:01
Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek
Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek
10:01
Galatasaray’dan UEFA’ya borçsuzluk raporu
Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu
08:46
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
08:34
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
08:34
ABD Grönland’ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği’nden tepki gecikmedi
ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi
08:16
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 10:13:19. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray taraftarını kahreden haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.