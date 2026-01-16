Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray'ın milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için yaptığı girişim sonuçsuz kaldı. Inter cephesi, bonservis beklentisini net şekilde ortaya koydu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Inter, Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray'dan gelen teklifi geri çevirdi. İtalyan kulübünün, yıldız futbolcu için belirlediği bonservis bedelinde geri adım atmadığı ifade edildi.
Inter'in, Hakan Çalhanoğlu için 20-25 milyon euronun altında bir teklifi kesin olarak değerlendirmeye almayacağı bu durumun da Galatasaray yönetimine resmen iletildiği öğrenildi.
Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılıların Hakan Çalhanoğlu transferinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Yönetimin, Inter'in talebini karşılayıp karşılamayacağı ya da alternatif isimlere yönelip yönelmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
