Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran futbolcu geri geliyor - Son Dakika
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Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran futbolcu geri geliyor

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Galatasaray'ın 30 milyon euroya Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey, Alman ekibinde beklentileri karşılayamadı ve ayrılacağı iddia edildi. Bayern Münih, mali açıdan iyi bir teklif beklediği ve 2028'e kadar sözleşmesi olan Boey'e ayrılık izni verdiği belirtildi. Galatasaray'ın, Boey'i geri getirmek için Bayern Münih'e teklif yapacağı iddia edildi.

05.03.2025 10:01
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Süper Lig devi Galatasaray'ın Alman devi Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey hakkında sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

Sabah'ta yer alan habere göre Bayern Münih, genç yıldızın yaşadığı sakatlıkların ardından istediği verimi bir türlü alamadı.

AYRILIĞINA İZİN ÇIKTI

Bayern'in 24 yaşındaki futbolcu için mali olarak iyi bir teklif beklediği ve 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Sacha Boey'e ayrılık vizesini verdiği belirtildi.

Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran futbolcu geri geliyor

GALATASARAY DA DEVREDE

Haberde, Boey'e Galatasaray'ın talip olduğu iddia edildi. Sarı kırmızılıların Bayern Münih'e teklif yaparak futbolcunun geri dönüşü için çalışacağı öne sürüldü.

Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran futbolcu geri geliyor

Bayern Münih, Galatasaray, Sacha Boey, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran futbolcu geri geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Yalçın:
    ikonik değil kronik orda anca oturdu fasifsiz 4 3 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    yere tükürün satın sonra alın yalayın kazma herifler sattığınız gün hataydı 2 3 Yanıtla
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