Süper Lig devi Galatasaray'ın Alman devi Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey hakkında sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.
Sabah'ta yer alan habere göre Bayern Münih, genç yıldızın yaşadığı sakatlıkların ardından istediği verimi bir türlü alamadı.
Bayern'in 24 yaşındaki futbolcu için mali olarak iyi bir teklif beklediği ve 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Sacha Boey'e ayrılık vizesini verdiği belirtildi.
Haberde, Boey'e Galatasaray'ın talip olduğu iddia edildi. Sarı kırmızılıların Bayern Münih'e teklif yaparak futbolcunun geri dönüşü için çalışacağı öne sürüldü.
Son Dakika › Spor › Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran futbolcu geri geliyor - Son Dakika
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